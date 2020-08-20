Levent Kartop'tan Denizlispor'a veda

Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Kayserispor'dan ayrılan Hırvat çalıştırıcı Robert Prosinecki'yi getiren Denizlispor'da Levent Kartop istifa etti
Denizlispor'u Teknik Direktör Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası son haftalarda çalıştırıp kümede tutan Kartop, Prosinecki'nin imzasının ardından veda etti.
Teknik ekipte yer almayan Levent Kartop, yayımladığı veda mesajında şunları söyledi:
"Doğup büyüdüğüm, taraftarlığından futbolculuğunu ve en son olarak da teknik direktörlüğüne kadar görev yaptığım Denizlisporumuzdan ayrılmış bulunmaktayım. Herkesten Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Yeni sezonda Denizlisporumuza başarılar diliyorum"
Kartop, 13 Temmuz'da 2-1 kazanarak ligde kalma yolunda dev bir adım attıkları Trabzonspor maçının ardından sevinç gözyaşlarına boğulmuştu.