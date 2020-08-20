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Spor

Levent Kartop'tan Denizlispor'a veda

Teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'yi getiren Denizlispor'u geçen sezonun son haftalarında çalıştıran ve kümede tutan Levent Kartop bir veda mesajı yayımladı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:40
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Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Kayserispor'dan ayrılan Hırvat çalıştırıcı Robert Prosinecki'yi getiren Denizlispor'da Levent Kartop istifa etti

Denizlispor'u Teknik Direktör Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası son haftalarda çalıştırıp kümede tutan Kartop, Prosinecki'nin imzasının ardından veda etti. 

Teknik ekipte yer almayan Levent Kartop, yayımladığı veda mesajında şunları söyledi: 

"Doğup büyüdüğüm, taraftarlığından futbolculuğunu ve en son olarak da teknik direktörlüğüne kadar görev yaptığım Denizlisporumuzdan ayrılmış bulunmaktayım. Herkesten Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Yeni sezonda Denizlisporumuza başarılar diliyorum"

Kartop, 13 Temmuz'da 2-1 kazanarak ligde kalma yolunda dev bir adım attıkları Trabzonspor maçının ardından sevinç gözyaşlarına boğulmuştu.

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