Levent Mercan: 3 günde 1 maç oynuyoruz

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler'de forma giyen Levent Mercan, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"3 GÜNDE BİR MAÇ OYNUYORUZ"

3 günde bir maç oynadıklarını söyleyen Mercan, "Taraftarımız çok iyi destek gösteriyor bize. Hem Anderlecht maçında hem de bu maçta. 3 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil ama bizim için en önemlisi 3 puan. Hafta içinde yine zorlu bir maç bekliyor. Ondan sonra da derbi var. En iyi şekilde hazırlanmak ve her maçı kazanmak istiyoruz. Rolüme alıştım. Biraz farklı ama hiç önemli değil. En iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.