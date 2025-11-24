İSTANBUL 18°C / 9°C
Levent Mercan: Ben işime odaklanıyorum

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen ikinci yarı takım performansı ile geri dönüş gösterdiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Levent Mercan soruları cevapladı. İlk olarak mücadeleyi değerlendiren Levent, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İstediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarı 2-0 geriye düştük ama ikinci yarı inanılmaz bir takım performansı ile geri dönüş gösterdik. Önemli olan bu reaksiyonu göstermek. Bizim adımıza çok önemliydi. Onun için de biz mutluyuz, galibiyet aldığımız için" diye konuştu.

"BEN İŞİME ODAKLANIYORUM"

Son haftalardaki yükselen performansına dair 24 yaşındaki futbolcu, "Onu hoca daha iyi değerlendirir. Ben her zaman diyorum. Ben işime odaklanıyorum. Takıma en iyi şekilde nasıl yardımcı olurum ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"DERBİDEN ÖNCE FERENCVAROS MAÇINA ODAKLANIYORUZ"

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Levent Mercan, "Galatasaray maçı öncesi Avrupa Ligi maçımız var Ferencvaros'a karşı. Biz şu an ona odaklanıyoruz" dedi.

Levent, Rize'de takımı destekleyen sarı-lacivertli taraftarlara yönelik ise şöyle konuştu: "İnanılmazlardı gerçekten. Son haftalarda gördüğümüz o. Taraftarın sevgisi bize çok iyi geliyor."

