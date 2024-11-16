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Spor

Levent Mercan: Harika bir performans sergiledik

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki genç oyuncusu Levent Mercan, hazırlık maçında Zenit'i 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2024 Cumartesi 00:00 - Güncelleme:
Levent Mercan: Harika bir performans sergiledik
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Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki genç oyuncusu Levent Mercan, hazırlık maçında Zenit'i 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

"Bugünkü mücadeleyi değerlendirmek gerekirse, bunu oldukça basit bir şekilde özetleyebilirim. İlk 11'de başlayan oyuncular da sonradan oyuna giren oyuncular da gerçekten çok iyi mücadele etti. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve takım olarak harika bir performans sergiledik. Hazırlık maçı dahi olsa, her zaman en iyimizi ortaya koymak istiyoruz. Bugün bunu takım halinde sahada çok iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum."

Gol attığı pozisyonu değerlendiren oyuncu, "Oyun içerisinde böyle durumlar zaman zaman yaşanabiliyor. Bu konuda çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Pozisyon bu şekilde gelişti ve çok güzel bir asist sayesinde fırsatı gole çevirdim." ifadelerini kullandı.

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