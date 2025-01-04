Levent Mercan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyorlar

Transferde birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, diğer yandan kadrodan ayrılacak isimler için çalışmalarına başladı.

İTALYA'DAN TALİBİ ÇIKTI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve forma şansı vermediği Levent Mercan'a İtalya'dan talip çıktı.

TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan basınındaki haberlere göre; Serie A ekiplerinden Genoa, Levent Mercan'ı gündemine aldı ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

EYÜPSPOR'LA DA ANILMIŞTI

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen tecrübeli oyuncunun ismi Eyüpspor'la da anılmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 12 dakika süre aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 2.3 milyon euro olan sol bekin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.