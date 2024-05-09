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Spor

Levent Mercan ile anlaşma tamam! İmza için seçim bekleniyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Levent Mercan transferi bitme noktasına geldi. 23 yaşındaki futbolcu ile imza için Fenerbahçe'de gerçekleşecek olan seçim bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik9 Mayıs 2024 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Levent Mercan ile anlaşma tamam! İmza için seçim bekleniyor
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Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Sarı-Lacivertliler, yeni sezonun ilk transferi için Fatih Karagümrük'ün sol beki Levent Mercan'ı bitirme noktasına geldi. Ali Koç'un yeniden aday olup seçilmesi halinde, başarılı oyuncuya imza attırılacak.

KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

23 yaşındaki sol bek bu sezon Fatih Karagümrük'te 36 maça çıktı ve 1 gol ile 4 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ 3M€

Levent Münir Mercan'ın Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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