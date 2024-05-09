Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Sarı-Lacivertliler, yeni sezonun ilk transferi için Fatih Karagümrük'ün sol beki Levent Mercan'ı bitirme noktasına geldi. Ali Koç'un yeniden aday olup seçilmesi halinde, başarılı oyuncuya imza attırılacak.

KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

23 yaşındaki sol bek bu sezon Fatih Karagümrük'te 36 maça çıktı ve 1 gol ile 4 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ 3M€

Levent Münir Mercan'ın Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.