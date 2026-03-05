İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Levent Mercan: Lig daha uzun ve alınacak puanlar var

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Levent Mercan, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Ligdeki şampiyonluk yarışına değinen Mercan, 'Lig daha uzun ve alınacak puanlar var. Maç maç bakalım.' ifadelerini kullandı.

5 Mart 2026 Perşembe 00:05
Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, kupadaki Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Levent Mercan, "Tabii ki bu maç bizim için önemliydi. Çeyrek finale yükselmek hedefimizdi. Kupa ve lige en iyi şekilde konsantre olmalı ve kalan maçları kazanmalıyız." dedi.

Levent Mercan, ligdeki yarış ile ilgili gelen sorunun ardından, "Biz kendimize bakalım. Bu hafta sonu en iyi şekilde nasıl 3 puanı alacağımızı düşünelim. Lig daha uzun ve alınacak puanlar var. Maç maç bakalım." sözlerini sarf etti.

