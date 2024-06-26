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Spor

Levent Mercan: Mourinho ile çalışmak büyük bir gurur

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Topuk Yaylası'nda devam eden sezon çalışmaları sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

26 Haziran 2024 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
Levent Mercan: Mourinho ile çalışmak büyük bir gurur
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Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Levent Mercan, kamp yaptıkları Topuk Yaylası'nda basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'ye gelmenin hayali olduğunu söyleyen Levent Mercan, "Geçen sezon 'Karagümrük'e nasıl destek olabilirim?' diye düşündüm, transferle ilgili bir şey düşünmedim. Hoca da gitmemi istemedi, ben de kaptan olarak takımı yalnız bırakmadım. Fenerbahçe'ye gelmek benim hayalimdi, çok şükür buradayım." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ"

Orta saha başladığı kariyerinde sol beke döndüğünü söyleyen Levent Mercan, "Sol bekte kendimi buldum, önceden taşıdığım orta saha özelliklerimi burada iyi kullandım. Benim için iyi bir pozisyon olduğunu düşünüyorum sol bekin." dedi.

Jose Mourinho ile çalışmanın gurur verici olduğunu söyleyen Levent Mercan şu sözlerle devam etti:

"Mourinho ile çalışmak büyük bir gurur, dünya çapında bir hoca. Hoca bana ve herkese güven verdi daha ilk günden beri. Bir oyuncu kendisini geliştirmeli. Ben farklı pozisyonlarda oynayabilirim, bundan iki sene önce on numara bile oynuyordum. Hoca bence beni hem sol bek hem de orta sahada kullanabilir. Her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım, Ferdi ve Oosterwolde için konuşmak için çok erken bence. Hayırlısıyla göreceğiz."

"HERKES BENİ İYİ KARŞILADI"

Kamp hakkında gelen soruyu yanıtlayan Levent Mercan, "Kampın ilk günleri yoğun geçiyor, herkes çok hazır geldi ve çift idman yapıyoruz her gün. Herkesi tanımak istiyorum, milli takım formasını giymek beni çok gururlandırır. Hayalim orası." şeklinde konuştu ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bu kadar büyük bir hocayla çalışmak çok güzel bir şey, daha gencim. Geçen sezonlarda da iyi hocalarla çalıştım. Mourinho ile çalışmaktan hiç korkmadım, en iyi hocalar en iyisini öğretirler. Herkes beni çok iyi karşıladı. Emre Mor ile tanışıyoruz zaten, Dzeko ile Almanca konuşabiliyorum, Mert Hakan var... Herkesle günden güne daha iyi anlaşıyorum."

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