Spor

Levent Mercan: Tedesco hocama teşekkür ederim

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, 'Tedesco hocama teşekkür ederim' dedi.

IHA16 Aralık 2025 Salı 00:01 - Güncelleme:
Levent Mercan: Tedesco hocama teşekkür ederim
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum, Tedesco hocama teşekkür ederim. Bana güveniyor. Ben de performansımla bu güveni geri ödemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM TAKIMIMIZDA ÇOK ÖZEL AYAKLAR VAR"

Takımda serbest vuruşları kullanabilecek çok özel futbolcular bulunduğunu belirten Mercan, "Tabii ki bunları idmanlarda her zaman bireysel olarak çalışıyoruz. Bizim takımımızda çok özel ayaklar var. Fırsat gelince ben de kullanırım. Benim de iyi bir ayağım var diye düşünüyorum. Şu an çok iyi sol ayaklarımız var. Zamanı gelince biz de kullanırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM PERFORMANSI"

Son dönemde daha fazla süre almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Levent Mercan, "Oynadıkça daha çok üstüne koyarak kendimi geliştiriyorum ve daha iyi performanslar gösteriyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah daha çok goller, asistler ve performanslar gösterebilirim. Önemli olan takım performansı. Takım ne kadar iyi olursa bireysel olarak biz de o kadar iyiyiz" şeklinde konuştu.

"ARCHİE İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Sol bek pozisyonunda forma rekabeti yaşadığı Archie Brown ile aralarındaki iletişime ilişkin yöneltilen soruya Mercan, "Archie ile ilişkimiz çok iyi. O oynayınca ben onu destekliyorum. Ben oynayınca o beni destekliyor. Rekabet iyi bir şey diye düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir bağlantı var" cevabını verdi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK HERKESİN HAYALİ"

Milli takım formasını giymenin herkes gibi kendisinin de hayali olduğunu dile getiren Mercan, "Kendi performansımla inşallah öyle bir şey olur. Herkesin hayali bu. Olursa çok mutlu olurum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

