Levent Numanoğlu: Ben Beşiktaş'ı tutuyorum, oğlum küçükken Galatasaraylıydı

29 Kasım 2020 Pazar 00:36 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 00:36

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili spekülasyonlarla ilgili canlı yayında konuştu.

Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti. Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçüklüğünde Galatasaray'ı tuttuğunu söyledi.

"GÖRDÜĞÜ NEYSE ONA GÖRE MAÇ YÖNETMESİNİ SÖYLEDİM"



"Oğlum futbolcu olmayı çok istiyordu. Ben engel oldum. Bilmiyorum kötü mü yaptım. Sonra hakem oldu. Hakem olduktan sonra ona doğru neyse, gördüğü neyse ona göre maç yönetmesini söyledim."

"BEN BEŞİKTAŞ'I TUTUYORUM, OĞLUM KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIYDI"



"Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu, o zaman çocuklukken öyleydi. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum."