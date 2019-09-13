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Levent Şahin: Galibiyeti hocalarımıza armağan ediyorum

Galatasaray'da Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın cezaları nedeniyle takımın başında yer alan Levent Şahin, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galbiiyeti Fatih Terim'e armağan eden Şahin, Galatasaray'ın daha iyiye gideceğini söyledi.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Karşılaşmadan daha iyi bir skorla ayrılabileceklerini söyleyen Levent Şahin, "Hem Türk futbolu hem de Galatasaray efsanesi olan Metin Oktay'ı anıyorum. Rakibi de çok tebrik ederiz. Oyunun sonuna kadar futbol oynamaya çalışan bir rakip vardı. Gol biraz geç gelibnce, sistmede değil ama anlayışımızda çabuklaşmaya başladık. Oyunun genelinde üstün olduğumuzu düşünüyorum. Geçiş oyununda sonuçlandırmaları daha iyi yapabilseydik, daha iyi bir skor alabilirdik. Milli takım aralarından sonra bunlar oluyor, düzelecektir. Biz Galatasaray'ız, kulvarımız belli. Her zaman üstüne koyarak gideceğiz, hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

"YENİ TRANSFERLERİMİZ HAZIR DEĞİL"

Sarı - kırmızılıların yeni isimlerinin henüz hazır olmadığını vurgulayan Şahin, "Yeni transferlerimiz fiziksel olarak çok hazır değiller. Adaptasyonda problem yok. Lemina 5 aydır futbol oynamıyor, Falcao'yu sahada tutmak istedik ama son 10 dakika çok yorulduğunu söyledi, almak zorunda kaldık mecbur." ifadelerini kullandı.

"BİZ ZORLUKLARA ALIŞIĞIZ"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaları da değerlendiren tecrübeli futbol adamı, "Galatasaray tabii ki çok fazla kulvarda mücadele edecek, bu Galatasaray olduğu içindir. Çok meşakkatli bir süreç değil. Üstesinden geleceğiz. Hem oyuncularımız hem de hocamız sayesinde başaracağız. Belli zorluklar oalcaktır ama biz Galatasaray'ız. Böyle şeylere alışığız." şeklinde konuştu.

"HOCALARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

3 puanı, aldığı 3 maçlık cezanın ardından Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden izleyen Fatih Terim'e hediye eden Levent Şahin, "Cezası nedeniyle tribünde yer alan hocamız Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz." diyerek noktaladı.

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