Levent Şahin'den sert eleştiri! ''İzahı olmayan bir gece''

03 Nisan 2021 Cumartesi 22:01 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:01

İşte Levent Şahin'in sözleri:

Bu gece bizim için izahı olmayan bir gece olarak değerlendiriyoruz. Hepimiz bu maçtan sonra öz eleştiriyi yapıp buradan ne dersler çıkaracağız bunları değerlendireceğiz. Milli maç sonrasında bu tür sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.

Bugün bizi üzen, sonuçtan çok sahada gösteremediğimiz tepki. Kendimize, şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir durumdu. Sonuçtan dolayı camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum.

Bu oyun tamamen yeterli değil şampiyonluk için. Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda neler yapabiliriz, süreci nasıl yönetebiliriz buradan nasıl çıkabiliriz bunları düşüneceğiz. Sonuçtan çok, oynanan oyun ve verilen mücadele bizi üzdü. Hepimiz buna dahiliz. Sadece oyuncu grubu olarak değerlendirilmesin.