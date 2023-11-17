Levent Sürme, Slovenya maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, Türk futboluna büyük bir katkıda bulunmak istediklerini söyleyerek, bunun için de doğru yolda olduklarını ifade etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu'nda özel maçta karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, "Bu sezon skordan çok gelişimin peşindeyiz. Normalinde Ümit Milli Takımlar bu sezon 2002 yaş grubundan kurulur. Biz bugün 2002-2003-2004-2005-2006 yaş gruplarından takım kurduk. Kadromuzda 9 tane Ümit Milli Takımı'ndan küçük oyuncular vardı. Bunun 7'si oynadı, 4'ü 11'de başladı. Bence Türkiye'nin futbol gelişimi için büyük bir adım. Bunu bugünden itibaren değil son maçlarda da yaptık. Herkes skor bekliyor. İnce ipin üzerinde yürümüş bir olay, bir tarafta skor, bir tarafta gelişim. Biz şu anda gelişim tarafındayız. Bazen dengeyi sağlayamıyoruz, düşüyoruz, skor istediğimiz gibi gitmiyor. Türk futboluna büyük bir katkıda bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı çok doğru yolda olduğumu zannediyorum" diye konuştu.

"BENCE ÇOK GÜZEL BİR EĞİTİM OLDU"



Slovenya karşılaşmanın sert geçmesinin hatırlatılması üzerine Sürme, "Aslında güzel. Çünkü her çıktığımız Avrupa maçı böyle geçiyor. Çünkü seviye bu. Oyuncular için güzel bir tecrübe. Ne zaman o kavgaya gireceğini, ne zaman girmeyeceğini, ne zaman sahada kalacağını onun dengesini çıkarmaya çalışıyorlar. Ondan dolayı bence çok güzel bir eğitim oldu" şeklinde konuştu.

"NORVEÇ GRUBUN EN GÜZEL, EN İYİ TOPUNU OYNAYAN TAKIMI"



Norveç ile oynayacakları maçı da değerlendiren Levent Sürme, "Norveç bence grubun en güzel, en iyi topunu oynayan takımı. Hepsi liglerinde oynuyor. Hatta Manchester City'de oynayanlar var. Premier Lig'de oynayanlar var. Bizim için çok güzel bir imtihan. Yine yolumuzdan şaşmayacağız. Yine genç bir takımla sahaya çıkacağız. Yine kendimize güvenip, baskıyı kurup iyi bir skor almak istiyoruz. Ne kadar çok taraftar gelirse o kadar iyi. Sonuçta bunlar geleceğin futbolcuları. Biz çok seviniriz, taraftarlar stadı doldurursa" ifadelerini kullandı.