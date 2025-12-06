İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Leverkusen, Augsburg'da kayıp

Augsburg, Giannoulis ve Kade'nin golleriyle Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti. Türk asıllı Mert Kömür mücadelede 57 dakika forma giydi.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 19:36 - Güncelleme:
Leverkusen, Augsburg'da kayıp
Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg, Bayer Leverkusen'i konuk etti.

WWK Arena'da oynanan mücadeleyi Augsburg 2-0 kazandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dimitrios Giannoulis ve 28. dakikada Anton Kade kaydetti.

Türk asıllı futbolcu Mert Kömür, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Augsburg, ligdeki puanını 13'e çıkarırken Bayer Leverkusen ise 23 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 14. haftasında Augsburg deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Köln'ü ağırlayacak.

