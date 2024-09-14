Leverkusen deplasmanda farklı kazandı!

Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı. PreZero Arena'da oynanan maçı Lecerkusen 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Martin Terrier, 30 ve 75. dakikalarda Victor Boniface, 72. dakikada ise penaltıdan Florian Wirtz kaydetti.

Hoffenheim'in tek golü 37. dakikada Mergim Berisha'dan geldi.

Son şampiyon Leverkusen, 3. haftanın ardından puanını 6'ya çıkardı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Wolfsburg ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Union Berlin ile oynayacak.