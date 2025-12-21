İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Leverkusen, Leipzig deplasmanında kazandı

Red Bull Arena'da Leipzig'i 3-1 mağlup eden Bayer Leverkusen, deplasmandan kritik bir galibiyetle ayrılarak puanını 29'a yükseltti.

21 Aralık 2025 Pazar 00:14
Leverkusen, Leipzig deplasmanında kazandı
Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 3-1 kazandı.

Leipzig'in tek golünü 35. dakikada Xaver Schlager attı. Bayer Leverkusen'in gollerini ise 40'ta Martin Terrier, 44'te Patric Schick ve 90+6'da Montrell Culbreath kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leipzig 29 puanda kalırken Bayer Leverkusen de puanını 29'a yükseltti.

Leipzig, Bundesliga'nın 16. haftasında St. Pauli deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.

