Leverkusen Roma'yı yaktı, finale büyük bir adım attı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bayer Leverkusen'in gollerini 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 47 maça yükseltmiş oldu.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, kırmızı kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Rövanş maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da Bayer Leverkusen'in evinde oynanacak.