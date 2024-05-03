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Spor

Leverkusen Roma'yı yaktı, finale büyük bir adım attı!

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final ilk maçında konuk olduğu Roma'yı Flroian Wirtz ve Robert Andirch'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek Almanya'da oynanacak maç öncesi avantajı elde etti.

3 Mayıs 2024 Cuma 00:10 - Güncelleme:
Leverkusen Roma'yı yaktı, finale büyük bir adım attı!
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bayer Leverkusen'in gollerini 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 47 maça yükseltmiş oldu.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, kırmızı kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Rövanş maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da Bayer Leverkusen'in evinde oynanacak.

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