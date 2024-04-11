Leverkusen sezon sonu 2 yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen, takımın iki önemli ismini kaybedebilir.

ALONSO'NUN KARARI



Alman ekibinde teknik direktör Xabi Alonso'nun adı Bayern Münih ve Liverpool ile anılmıştı. İspanyol teknik adam, gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı ve Leverkusen taraftarının yüreğine su serpti.

WIRTZ VE FRIMPONG



Leverkusen'de oyunculardan ise özellikle Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong'un adları transferle anılıyor.

FLORIAN WIRTZ



Florian Wirtz'in adı özellikle Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Bayern Münih gibi ekiplerle anılıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz bu sezon çıktığı 39 maçta 14 gol attı ve 18 asist yaptı.

JEREMIE FRIMPONG



Manchester United, Arsenal ve Liverpool ise Leverkusen'in bir diğer yıldızı Jeremie Frimpong ile ilgileniyor.

BU SEZON RAKAMLARI



Alman ekibinde bu sezon 36 maçta 12 gol, 11 asistlik performans ortaya koyan 23 yaşındaki Frimpong'un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.