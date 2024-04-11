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Spor

Leverkusen sezon sonu 2 yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Bayer Leverkusen, yaz transfer döneminde takımın en iyi oyuncularından ikisini kaybedebilir. Leverkusen'de Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong'un birçok önemli talibi var.

11 Nisan 2024 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Leverkusen sezon sonu 2 yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
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Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen, takımın iki önemli ismini kaybedebilir.

ALONSO'NUN KARARI

Alman ekibinde teknik direktör Xabi Alonso'nun adı Bayern Münih ve Liverpool ile anılmıştı. İspanyol teknik adam, gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı ve Leverkusen taraftarının yüreğine su serpti.

WIRTZ VE FRIMPONG

Leverkusen'de oyunculardan ise özellikle Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong'un adları transferle anılıyor.

FLORIAN WIRTZ

Florian Wirtz'in adı özellikle Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Bayern Münih gibi ekiplerle anılıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz bu sezon çıktığı 39 maçta 14 gol attı ve 18 asist yaptı.

JEREMIE FRIMPONG

Manchester United, Arsenal ve Liverpool ise Leverkusen'in bir diğer yıldızı Jeremie Frimpong ile ilgileniyor.

BU SEZON RAKAMLARI

Alman ekibinde bu sezon 36 maçta 12 gol, 11 asistlik performans ortaya koyan 23 yaşındaki Frimpong'un güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

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