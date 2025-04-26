Leverkusen, Xabi Alonso kalırsa Ferran Torres için hamle yapabilir

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun takımda kalması durumunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçebilir. Alman basınına göre, hedefteki isimlerden biri Ferran Torres. Bu sezon Hansi Flick yönetiminde Barcelona formasıyla 26 maçta 10 gol ve 3 asist üreten Ferran, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Alonso'nun hızlı hücum ve taktik esnekliğe dayalı oyun tarzı, Ferran'ın profiline tam anlamıyla uyuyor. Ancak transferin gerçekleşmesi, Alonso'nun kararının yanı sıra Leverkusen'in finansal koşullarına da bağlı. Barcelona ise oyuncunun satışına sıcak baksa da cazip bir teklif bekliyor.