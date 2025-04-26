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Spor

Leverkusen, Xabi Alonso kalırsa Ferran Torres için hamle yapabilir

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'deki geleceği netleşirse, kulüp Ferran Torres için ciddi adımlar atabilir. İspanyol yıldız, Alonso'nun hücum planlarına mükemmel uyum sağlayabilecek bir profil çiziyor.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
Leverkusen, Xabi Alonso kalırsa Ferran Torres için hamle yapabilir
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Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun takımda kalması durumunda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçebilir. Alman basınına göre, hedefteki isimlerden biri Ferran Torres. Bu sezon Hansi Flick yönetiminde Barcelona formasıyla 26 maçta 10 gol ve 3 asist üreten Ferran, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Alonso'nun hızlı hücum ve taktik esnekliğe dayalı oyun tarzı, Ferran'ın profiline tam anlamıyla uyuyor. Ancak transferin gerçekleşmesi, Alonso'nun kararının yanı sıra Leverkusen'in finansal koşullarına da bağlı. Barcelona ise oyuncunun satışına sıcak baksa da cazip bir teklif bekliyor.

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