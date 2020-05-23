IHA 23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:15

Bundesliga’nın 27. hafta mücadelesinde Mönchengladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bayer Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Havertz’in 7. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Leverkusen, 52. dakikada kalesinde golü gördü.

Thuram’ın sayısıyla Mönchengladbach eşitliği yakalarken, Leverkusen 58’de Havertz’in penaltıdan attığı golle bir kez daha öne geçti. Maçta son sözü ise 81. dakikada Sven Bender söyledi.

Bender skoru 3-1’e getiren isim olurken golün asisti de Kerem Demirbay’dan geldi. Bu sonuçla Leverkusen ligde 53 puanla 3. sıraya yükselirken. Mönchengladbach ise 52 puanla 4. sıraya geriledi kaldı.