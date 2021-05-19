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Spor

Levin Mete, Mainz'dan Union Berlin'e transfer oldu

Bundesliga takımlarından Union Berlin, Mainz 05'in sağ kanat oyuncusu Levin Mete Öztunalı'yı transfer etti.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:09 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:09
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin, Mainz 05 takımından Türk kökenli futbolcu Levin Mete Öztunalı'yı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

Union Berlin yöneticilerinden Oliver Rehnert, Levin Mete Öztunalı'nın Bundeslgida'da tecrübe kazanmış bir futbolcu olduğunu ifade ederek, transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu kaydetti.

Almanya'nın efsane futbolcularından Uwe Seeler'in torunu olan Levin Mete, Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz 05 takımlarında 169 kez forma giydi ve 12 gol attı.

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