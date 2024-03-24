Lewandowski büyük bir serveti elinin tersiyle itti

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Suudi Arabistan'dan gelen dev teklife rağmen Katalan devinde kalmak istiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan bir takımın, Lewandowski'ye yıllık 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Barcelona ile sözleşmesi devam eden Lewandowski'nin ise Katalan ekibinden ayrılmak istemediği belirtildi.

"BARCELONA'DA MUTLUYUM"

Lewandowski, geçtiğimiz günlerde Barcelona ve geleceği için gelen sorunun ardından, "Bir buçuk yıldır buradayım ve kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutluyum" şeklinde konuşmuştu.

BARCELONA'DAKİ SÖZLEŞMESİ

35 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Lewandowski'nin sözleşmesinde 2024-2025 sezonunda çıkacağı maç sayısına göre bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

LEWANDOWSKI'NİN PERFORMANSI

Barcelona forması altında 85 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 53 gol attı ve 17 asist yaptı.