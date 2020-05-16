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Spor

Lewandowski en iyi 5 forvetini açıkladı

Bayern Münih'in dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski, aktif kariyeri devam eden en iyi 5 forveti açıkladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:00
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Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kendisi dışındaki en iyi 5 golcüyü açıkladı.

Lewandowski, Bild'e verdiği kısa röportajda, "En iyi 9 numaralardan konuşacak olursak, Karim Benzema derim. Sonra Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero ve Kylian Mbappe'yi sayarım." ifadelerini kullandı.

Erling Haaland'ın neden listede olmadığına dair gelen soruya, "Haaland'ın potansiyeli çok büyük ama zamana ihtiyacı var. Konuşmalarımla üzerinde baskı kurmak istemem. Eğer çok çalışır ve iyi bir futbolcu olursa bir gün bu listeye girer." dedi.

Lewandowski, Haaland'a bir tavsiye vererek, "Eğer, uzun süre Bundesliga'da kalmayı tercih ederse dünyanın en iyisi bile olabilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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