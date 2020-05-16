Lewandowski en iyi 5 forvetini açıkladı

16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:00

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kendisi dışındaki en iyi 5 golcüyü açıkladı.

Lewandowski, Bild'e verdiği kısa röportajda, "En iyi 9 numaralardan konuşacak olursak, Karim Benzema derim. Sonra Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero ve Kylian Mbappe'yi sayarım." ifadelerini kullandı.

Erling Haaland'ın neden listede olmadığına dair gelen soruya, "Haaland'ın potansiyeli çok büyük ama zamana ihtiyacı var. Konuşmalarımla üzerinde baskı kurmak istemem. Eğer çok çalışır ve iyi bir futbolcu olursa bir gün bu listeye girer." dedi.

Lewandowski, Haaland'a bir tavsiye vererek, "Eğer, uzun süre Bundesliga'da kalmayı tercih ederse dünyanın en iyisi bile olabilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.