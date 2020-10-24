İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lewandowski hat-trick yaptı, Bayern farklı kazandı
Spor

Lewandowski hat-trick yaptı, Bayern farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Robert Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Bayern 5-0 kazandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
ABONE OL

Almanya Bundesliga'da 5. hafta karşılaşmasında Hansi Flick'in takımı Bayern Münih ile Adi Hütter'in çalıştırdığı Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10, 26 ve 60. dakikalarda Robert Lewandowski, 72. dakikada Leroy Sane ve 90'da Jamal Musiala kaydetti.

32 yaşındaki Polonyalı golcü Lewandowski böylelikle ligde 10 gole ulaştı ve Bundesliga'da bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 12 yaparken Frankfurt 8 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Frankfurt ise sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.