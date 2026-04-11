İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lewandowski için karar zamanı

Robert Lewandowski'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesi geleceği merak konusu oldu. Barcelona'nın yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtilirken Polonyalı futbolcunun talipleri de giderek artıyor.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Sözleşmesi sezonda sonunda bitecek yıldız isimlerden biri olan Robert Lewandowski'ye kulüplerin ilgisi devam ediyor. Yıldız golcünün Barcelona'da kalıp kalmayacağı netleşmezken geleceğiyle ilgili kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Juventus, Milan, Chicago Fire ve birkaç Suudi Arabistan kulübünün Lewandowski'y teklifini yaptı. 37 yaşındaki golcünün ailesiyle birlikte teklifleri değerlendirip kararını vereceği belirtildi.

Öte yandan deneyimli golcünün menajeri Pini Zahavi'nin Barcelona'yla görüşmek için bu hafta İspanya'da olduğu ve Katalan ekibinin planlarıyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

Haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Lewandowski'nin takımda kalmasınından memnuniyet duyacağı ancak kulübün yaz transfer dönemi için önceliğini sol stopere ve santrfor bölgesine yapacağı takviyeye verdiği kaydedildi. Barcelona'nın Lewandowski'yle bir yıllık yeni sözleşme ve daha düşük bir maaş önereceği aktarıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.