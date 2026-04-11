Lewandowski için karar zamanı

Sözleşmesi sezonda sonunda bitecek yıldız isimlerden biri olan Robert Lewandowski'ye kulüplerin ilgisi devam ediyor. Yıldız golcünün Barcelona'da kalıp kalmayacağı netleşmezken geleceğiyle ilgili kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Juventus, Milan, Chicago Fire ve birkaç Suudi Arabistan kulübünün Lewandowski'y teklifini yaptı. 37 yaşındaki golcünün ailesiyle birlikte teklifleri değerlendirip kararını vereceği belirtildi.

Öte yandan deneyimli golcünün menajeri Pini Zahavi'nin Barcelona'yla görüşmek için bu hafta İspanya'da olduğu ve Katalan ekibinin planlarıyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

Haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Lewandowski'nin takımda kalmasınından memnuniyet duyacağı ancak kulübün yaz transfer dönemi için önceliğini sol stopere ve santrfor bölgesine yapacağı takviyeye verdiği kaydedildi. Barcelona'nın Lewandowski'yle bir yıllık yeni sözleşme ve daha düşük bir maaş önereceği aktarıldı.