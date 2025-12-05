Lewandowski için Suudi Arabistan iddiası

Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Robert Lewandowski, 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.
Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinin sahibi konumundaki Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF), dünya futbolunun yıldız isimleri için yeni bir hamleye hazırlandığı öne sürüldü. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Suudi Arabistan'ın transfer gündemine girdi.
Haberde, PIF'in Lewandowski'ye gelecek yaz için yüksek maaşlı bir sözleşme teklif etmeyi planladığı ifade edildi.
