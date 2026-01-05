Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki futbolcu, kariyerinin sona ermesinden korkmadığını söyledi.

"TÜM HAYATIM DEĞİL"

Lewandowski, "Kariyerimin sona ermesinden korkmuyorum çünkü buna hazırlanmaya başladım. Futbol sonrası yapabileceklerime hazırlanıyorum. Futbolun hayatımın çok önemli bir parçası olduğunu biliyordum ama futbol, benim tüm hayatım değil, özellikle de şu anda." dedi.

Polonyalı golcü, "Gençken bunu düşünmüyordum çünkü tek düşünebildiğim futbol ve futboldu! Ama şimdi kariyerimin sonuna yaklaştığımı fark ediyorum. Kaç yılım kaldı bilmiyorum ama herhangi bir baskı hissetmiyorum." diye konuştu.

EMEKLİLİK SÖZLERİ

37 yaşındaki deneyimli golcü, "Bir gün vücudumu dinleyip bir şeylerin değiştiğini hissedersem, emekli olmaya hazır olacağım." dedi.

Barcelona'da bu sezon 19 maça çıkan Lewandowski, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.