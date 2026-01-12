İSTANBUL 3°C / -2°C
  Lewandowski: Real Madrid'i yenmek her zaman çok güzeldir
Spor

Lewandowski: Real Madrid'i yenmek her zaman çok güzeldir

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

12 Ocak 2026 Pazartesi 00:20
Lewandowski: Real Madrid'i yenmek her zaman çok güzeldir
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Maçın hemen ardından bir gole imzasını atan Robert Lewandowski açıklamalarda bulundu.

İşte Lewandowski'nin açıklamaları:

"Çok mutluyum. Real Madrid'i yenmek her zaman çok güzeldir. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda da gol aradık. Kazandık, önemli olan da bu.

Real Madrid derin bir savunma yaptı, boşluk bulmak çok zordu. Hücumda ufak değişiklikler yaptık. Real Madrid'e karşı zaten her maç zordur. 3 gol attık ve kazandık, çok mutluyuz.

Raphinha goller atıyor, asistler yapıyor. Çok tehlikeli bir oyuncu."

Popüler Haberler
