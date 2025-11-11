İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın Polonyalı santrfor Robert Lewandoski geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Hollanda maçı öncesi basın toplantısında konuşan yıldız santrfor, Katalan basınında çıkan "Barcelona'da kalacak" haberlerini adeta boşa düşürdü.

Sport'ta yer alan haberlerde 37 yaşındaki golcünün Barcelona'dan yeni sözleşme beklediği ve kalmaya sıcak baktığı öne sürülmüştü. Ancak Lewandowski, tam tersi bir ifadeyle belirsizliği açıkça ortaya koydu:

"Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, cevabı hala bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok, kendimle barışığım. Ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap vermem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Artık sakinim, acelem yok ve şu anda başka bir şey beklemiyorum."

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlarken, Sadettin Saran'ın ilk büyük transfer hamlesinin Lewandowski olabileceği iddia ediliyor. Polonya basınına göre yıldız golcü, ocak ayında dahi Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakabilir.

BARCELONA KARİYERİ

Barcelona formasıyla geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da Celta Vigo'ya karşı hat-trick yapan Robert Lewandowski bu sezon 9 maçta 7 gole ulaştı. Barcelona'da 159 maça çıkan Robert Lewandowski, 108 gol atarken 20 asist yaptı. Polonyalı futbolcu 3 senede 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası kazandı.