Lewandowski'den geleceği hakkında açıklama

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Katalan ekibinde ayrılması beklenen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu.

Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, ocak ayında yaptığı açıklamada Polonyalı golcünün, Barcelona'da son sezonu olduğunu söylemişti. Anna Lewandowska, "Muhtemelen Barcelona'da son sezonu." demişti. Lewandowski ise yaptığı açıklamada kesin kararını vermediğini söyledi.

LEWA'DAN AÇIKLAMA

Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Henüz bilmiyorum, nasıl hissedeceğimi görmem gerekiyor. Şu anda neye karar vereceğim konusunda bir şey söyleyemem çünkü hangi yöne gideceğime yüzde 50 bile emin değilim." dedi.

Geleceği ile ilgili vereceği karar konusunda baskı hissetmediğini söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, "Yaşım ve tecrübemle hemen karar vermek zorunda değilim. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek ama stresli değilim. Kararımı kolaylaştırmak için hissetmeye başlamalıyım." diye konutu.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski, bu sezon Katalan ekibinde 33 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.