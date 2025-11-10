İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2421
  • EURO
    48,7919
  • ALTIN
    5444.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lewandowski'den hat-trick! Barcelona deplasmanda kazandı
Spor

Lewandowski'den hat-trick! Barcelona deplasmanda kazandı

Barcelona, La Liga'nın 12. haftasında Celta Vigo ile deplasmanda karşılaştı. Katalan ekibi Robert Lewandowski'nin hat-trick ile yıldızlaştığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti.

Haber Merkezi10 Kasım 2025 Pazartesi 01:48 - Güncelleme:
Lewandowski'den hat-trick! Barcelona deplasmanda kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Barcelona, Celta Vigo'ya konuk oldu.

Abanca Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 4-2'lik skorla kazandı.

La Liga'da oynanan mücadelede Barcelona, 10. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltı golüyle öne geçti.

Celta Vigo, 11. dakikada Sergio Carreira'nın golüyle eşitliği yakaladı. 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, Barcelona'yı yeniden öne geçirdi. Ancak 43. dakikada Borja Iglesias'ın golüyle skor 2-2'ye geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Lamine Yamal, 45+4'te attığı golle Barcelona'yı devreye 3-2 önde götürdü.

73. dakikada Robert Lewandowski bir kez daha ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve hat-trick yaptı.

Barcelona'da Frenkie de Jong, 79 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Bu sonucun ardından Hansi Flick'in ekibi Barcelona, puanını 28'e yükselterek lider Real Madrid ile puan farkını üçe indirdi. Celta Vigo, 13 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Celta Vigo, Alaves deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.