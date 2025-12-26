İSTANBUL 7°C / 4°C
Spor

Lewandowski'den transfer açıklaması

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, transfer söylentileriyle ilgili geleceği hakkında karar vermek için zamanı olduğunu söyledi.

26 Aralık 2025 Cuma 23:49
Lewandowski'den transfer açıklaması
İspanyol devi Barcelona'nın dünya yıldızı golcüsü Robert Lewandowski, açıklamalarda bulundu. Transfer söylentileri hakkında konuşan Polonyalı futbolcu, "Geleceğim hakkında karar vermek için zamanım var" dedi.

Robert Lewandowski, "Şu an nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Her şey Barcelona'nın planına ve benim ne istediğime bağlı" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, "Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Lig şampiyonluğunu istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Her şeyi istiyorum" dedi.

"Futbolda son zamanlarım olduğunu biliyorum" diyen Polonyalı star, "Hala hırslıyım. Takım çok iyi ilerleme kaydetti. Daha çok alıştık birbirimize ve daha iyi işler çıkarıyoruz. Barcelona'da herkes çok sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

