Barcelona forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli golcü Robert Lewandowski, kariyeri için önemli açıklamalarda bulundu

Sky Sports'a konuşan Polonyalı yıldız, gelecek sezon için karar vermediğini açıkladı.

Kararı için acele etmediğini belirten Lewandowski, "İyi olan şu ki, üzerimde baskı yok. 30 yaşında ya da birkaç yıl daha genç olsaydım, bu tür bir duygu farklı olurdu. 'Nerede oynayacağımı görmek istiyorum' derdim. Ama şu anda bilmek zorunda değilim. Sabırlıyım. bekliyorum" dedi.

Öte yandan sözlemesinin bitiminin ardından karar vereceğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Ne yapmak istediğime karar vermek için kendime yaklaşık üç ay süre vereceğim. Sadece ben, yalnızca ben." dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon 32 maçta forma giyen Robert Lewandowski, bu müsabakalarda 14 gol atıp 3 de asist yaptı.