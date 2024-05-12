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Spor

Lewandowski'nin geleceği belli oldu!

Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, oyuncusunun gelecek yılda Barcelona'da kariyerine devam edeceğini duyurdu.

12 Mayıs 2024 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Lewandowski'nin geleceği belli oldu!
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Barcelona'nın golcü futbolcusu Robert Lewandowski'nin geleceğine dair açıklama geldi.

Polonyalı futbolcunun menajeri Pini Zahavi, oyuncusunun gelecek sezon yüzde yüz Barcelona'da devam edeceğini söyledi.

Lewandowski'nin geleceği için Barcelona Başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco ile görüştüğü haberlerini yalanlayan Zahavi, "Bu saçmalık" dedi.

Zahavi, "Barcelona ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve burada oynamaya devam etmek istiyor. Sözleşmesinin son yılı 2024-2025 sezonundaki performansına bağlı olacak ve Lewy'nin maçların yüzde 55'inde oynamaması durumunda sözleşmenin tek taraflı feshedilmesini öngören bir madde içeriyor." dedi.

Barcelona'da bu sezon 45 maçta 24 gol, 9 asistlik performans sergileyen Robert Lewandowski'nin adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.

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