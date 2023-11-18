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Spor

Lewandowski'nin hayatının dönüm noktası!

Barcelona'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Polonyalı forvet, 2010'da patlayan İzlanda Yanardağı'nın hayatını değiştirdiğini söyledi.

18 Kasım 2023 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
Lewandowski'nin hayatının dönüm noktası!
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Henüz Polonya'da top koşturduğu dönemde Blackburn Rovers'a transfer olmak üzere olduğunu söyleyen Lewandowski, 2010'da patlayan İzlanda Yanardağı'nın oluşturduğu bulutlar sebebiye uçuşun gerçekleşmediğini ve transferin iptal olduğunu söyledi.

İşte Lewandowski'nin açıklamaları;

"O dönemde Blackburn Rovers'a transfer olma şansım vardı. Şehri ve kulübü tanımak için antrenman tesislerini gezmek istedim. Önce Polonya'da Sam Allardyce ile görüştük ve güzel vakit geçirdik. İyi bir teknik direktör ve insan olduğunu anladım. Allardyce benim gibi genç bir oyuncuyu transfer etmek için istekliydi. Bu yüzden Polonya'ya kadar gelmişti.

'KARİYERİMİ DEĞİŞTİRDİ'

Poznan'dan ayrıldığımda birçok teklif aldım ve açıkçası Blackburn Rovers'ın teklifini kabul edebilirdim. Ancak İzlanda Yanardağı'nın patlaması sebebiyle oluşan kara bulutlar uçuşların iptal olmasına sebep oldu. 1 hafta boyunca Avrupa'da kimse bir yere uçamadı. Bu transferin iptali kariyerimi değiştirdi diyebilirim. Blackburn'e gitseydim uzun yıllar orada kalabilirdim."

LEWANDOWSKI'NİN KARİYERİ

Kariyeri boyunca Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona kulüplerinde forma giyen Robert Lewandowski; 1 Şampiyonlar Ligi, 10 Bundesliga, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 La Liga, 1 Süper Kupa, 4 Almanya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası başarıları gösterdi.

35 yaşındaki oyuncu, çıktığı 736 kulüp maçında 550 gol 148 asist kaydetti

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