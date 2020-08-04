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Spor

Lewandowski'ye göre en iyisi Klopp

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, Liverpool'u çalıştıran Jurgen Klopp'u en iyi teknik direktörler arasında ilk sıraya koydu.

AA04 Ağustos 2020 Salı 13:48 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:48
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, favori teknik direktörünün Jurgen Klopp olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan 31 yaşındaki Polonyalı futbolcu, son iki yılda Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig şampiyonluklarını kazanan Alman teknik adamı en iyi teknik direktörler arasında ilk sıraya koydu.

Klopp'un iki yüzü olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bir yüzü baba gibidir, diğer yüzü teknik direktör. Futbolcular için büyük motivasyon kaynağıdır. Bunu mükemmel yapıyor çünkü nerede duracağını biliyor." ifadelerini kullandı.

2010-14 yıllarında Klopp'un çalıştırdığı Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alan Lewandowski, bu dönemde iki Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

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