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Spor

Lewis Hamilton 3 yıl aradan sonra galip

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 19:39 - Güncelleme:
Lewis Hamilton 3 yıl aradan sonra galip
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek 945 gün sonra yeniden podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

39 yaşındaki Hamilton, Silverstone'daki 9. galibiyetiyle tek pistte en çok kazanan pilot rekorunu kırdı.

Yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen ikinciliği, McLaren pilotu Lando Norris üçüncülüğü elde etti.

Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 21 Temmuz'da koşulacak.

Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 146

5. Oscar Piastri (Avustralya): 124

TAKIMLAR

1. Red Bull: 373

2. Ferrari: 302

3. McLaren: 295

4. Mercedes: 221

5. Aston Martin: 68

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