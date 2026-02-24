Formula 1'de 2026 sezonu öncesi en çok konuşulan konulardan biri Lewis Hamilton'ın geleceğiydi.

7 dünya şampiyonu, emeklilik söylentilerine açık ve net bir yanıt verdi: "Hiçbir yere gitmiyorum."

İngiliz pilot, Mercedes'ten Ferrari'ye yaptığı tarihi transferin ardından kırmızı takımla geçirdiği ilk sezon beklentilerin gerisinde kalmıştı.

2025 yılı boyunca yaptığı öz eleştiriler, padokta soru işaretlerini artırmıştı. Ancak sezon öncesi test süreci Hamilton için yeni bir başlangıç mesajı oldu.

İngiliz pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Formula 1 aracının sıfırdan inşa edilme sürecinin kendisini hala heyecanlandırdığını vurguladı.

"Her şey yeniden tasarlanıyor. Defalarca geliştiriliyor. Ve o makineyi test eden birkaç kişiden biri oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.