Spor

Lewis Hamilton emeklilik iddialarına son noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum

Formula 1'de 2026 sezonun başlamasına kısa bir süre kala Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın geleceği hakkında iddialar gündemi sardı. 7 kez dünya şampiyonu olan yıldız pilot iddialara son noktayı koydu.

TRT Spor24 Şubat 2026 Salı 11:38
Lewis Hamilton emeklilik iddialarına son noktayı koydu: Hiçbir yere gitmiyorum
Formula 1'de 2026 sezonu öncesi en çok konuşulan konulardan biri Lewis Hamilton'ın geleceğiydi.

7 dünya şampiyonu, emeklilik söylentilerine açık ve net bir yanıt verdi: "Hiçbir yere gitmiyorum."

İngiliz pilot, Mercedes'ten Ferrari'ye yaptığı tarihi transferin ardından kırmızı takımla geçirdiği ilk sezon beklentilerin gerisinde kalmıştı.

2025 yılı boyunca yaptığı öz eleştiriler, padokta soru işaretlerini artırmıştı. Ancak sezon öncesi test süreci Hamilton için yeni bir başlangıç mesajı oldu.

İngiliz pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Formula 1 aracının sıfırdan inşa edilme sürecinin kendisini hala heyecanlandırdığını vurguladı.

"Her şey yeniden tasarlanıyor. Defalarca geliştiriliyor. Ve o makineyi test eden birkaç kişiden biri oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

