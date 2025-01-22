İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6558
  • EURO
    37,2532
  • ALTIN
    3162.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk kez araç testi için piste çıktı
Spor

Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk kez araç testi için piste çıktı

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari ile ilk araç testine çıktı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk kez araç testi için piste çıktı
ABONE OL

Ferrari'nin evi Maranello'nun yakınlarında yer alan Fiorano Pisti'nde, tecrübeli Büyük Britanyalı pilotun 2025 sezonuna hazırlık amacıyla düzenlenen adaptasyon programının bir parçası olarak gerçekleştirilen testlerde Lewis Hamilton, kırmızı araçla ilk turunu attı.

Hamilton, yeni takımı Scuderia Ferrari'ye alışma sürecinin bir parçası olarak takım yöneticileriyle toplantılar yaptı, fabrika tesislerini gezdi ve çalışanlarla tanıştı. Bu sabah ise kırmızı tulumuyla piste çıkarak Formula 1 kariyerinde yeni bir adıma imza attı.

Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot ünvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

2024 sezonunu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.