Lewis Hamilton: Geride bırakmam ve ilerlemem gerekiyor

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, büyük umutlarla başlayıp oldukça kötü bir noktada bitirdiği sezon hakkında konuştu.

"Ferrari'deki bu yıl belki de kariyerinizin en zor yılıydı, şimdi bittiğinde aklınızdan neler geçiyor?" sorusuna Hamilton, "Pek bir şey değil, sadece Noel'i düşünüyorum. Olan oldu. Artık nasıl geçtiğini düşünmüyorum. Bunu geride bırakmam ve ilerlemem gerekiyor." dedi.

İngiliz pilot, "Geleceği düşünmüyorum. Sadece Noel'i ve ailemle geçireceğim zamanı düşünüyorum. Şu anda başka hiçbir şey umurumda değil." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

PODYUMA ÇIKAMADAN SEZONU BİTİRDİ

Lewis Hamilton, sezonu yarış galibiyeti ve podyum alaadan 156 puanla 6. sırada bitirdi.