Lewis Hamilton için sürpriz iddia! Scuderia Ferrari...

Bu sezon Mercedes'te işlerin istediği gibi gitmemesi takımdaki gerilimi yükseltmeye devam ediyor. Son olarak 38 yaşındaki İngiliz sürücü Lewis Hamilton'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Lewis Hamilton için bir başka iddia'da gelecek sezon için Scuderia Ferrari'de yarışacağı söylendi.

40 MİLYON DOLAR

Bu sezonun bir diğer hayal kırıklığı olan Scuderia Ferrari gelecek sezon İçin İspanyol sürücü Carlos Sainz ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. Gelecek sezon için sürücü adaylarını araştıran İtalyan ekibi takımdan ayrılacağı iddia edilen Lewis Hamilton için 40 milyon dolar ödemeye hazır gelen bilgiler arasında.

7 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Formula 1'de en çok şampiyon olan unvanını Michael Schumacher ile paylaşan Lewis Hamilton kariyerini noktalamadan en çok şampiyon olan sürücü olmak istiyor.