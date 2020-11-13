Lewis Hamilton: İstanbul'da sürüş yapmak inanılmaz

13 Kasım 2020 Cuma 00:36 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 00:36

Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki yarışta kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Hamilton, "Üzerimde baskı yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarışa odaklanmış durumdayım. Bütün bir sezonu adım adım düşündük. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Burada tekrar bulunmak güzel. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti'ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BU SPORU SEVEN ÇOCUKLARA BİR MESAJ İLETEBİLMEK"



Yarışmayı ve yeni meydan okumaları sevdiğini aktaran Hamilton, "Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler." değerlendirmesini yaptı.