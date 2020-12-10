İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2020 Perşembe / 25 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8938
  • EURO
    9,5932
  • ALTIN
    465.756
  • BIST100
    1353.36
Spor

Lewis Hamilton koronavirüsü atlattı

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın son Covid-19 testlerinin negatif çıktı. Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yarışabilecek.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 21:34 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:34
ABONE OL

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilotları Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını ve sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacağını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalandığı için sezonun 16. yarışı Sakhir Grand Prix'sinde yerini George Russell'a bırakmak zorunda kalan Hamilton'ın, dün yaptırdığı testin sonucu negatif çıktı.

Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmesi önünde bir engel kalmadığı ve 7 şampiyonluğu bulunan sürücünün 11-13 Aralık tarihlerindeki organizasyona katılacağı belirtildi.

Bir yarışlığına Mercedes'in direksiyonuna geçen Russell'ın da takımı Williams'a döneceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.