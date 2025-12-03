İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Lewis Hamilton: Max Verstappen mükemmel bir iş çıkarıyor

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'in bu sezonki performansını övdü.

3 Aralık 2025 Çarşamba 16:53
Lewis Hamilton: Max Verstappen mükemmel bir iş çıkarıyor
Lewis Hamilton, Lusail'de sorunlu bir hafta sonu geçirdi. Ferrari'siyle ilgili şikayetleri yarış boyunca sürdü ve pazar günü puan alamadan yarışı tamamladı.

Yarış sonrası şampiyonluk mücadelesi hakkında sorular geldiğinde; aralarındaki 2021 çekişmesine rağmen Hamilton, Verstappen'in bu sezonki performansını övdü.

"Hepimiz Max'in harika bir iş çıkardığını biliyoruz.

Arkasında inanılmaz bir takım var, son dört yıldır en iyi araca sahip oldukları inkâr edilemez. Bu yılın başında belki biraz daha zayıflardı ama bir şekilde geri döndüler. Max'in elinde harika bir araç var ama onunla mükemmel bir iş çıkarıyor."

