Lewis Hamilton, 10 yılı aşkın süredir beraber çalıştığı Mercedes'ten ayrılmaya hazırlanıyor....

Üç yıllık yeni bir anlaşmayla Ferrari'ye geçen Hamilton, bu geçişle birlikte maaşına hatırı sayılır bir zam alacak.

Ayrıca bu imzayla, Mission 44 girişiminin geleceğini ve Ferrari markasında bir elçilik rolünü de güvence altına alacak.

2025 yılı itibariyle Ferrari ile pistlere çıkacak olan İngiliz pilot, Mercedes'e duyduğu saygıdan dolayı kendisini nelerin beklediği konusunda fazla konuşmaktan kaçındı. Hamilton sessizliğini SKY F1'e bozdu...

McLaren'den Mercedes'e geçişi sırasında da kendini gergin hissettiğini dile getiren İngiliz pilot, İtalya'da yeni bir maceraya atılacağını söyled

Hamilton, "Açıkçası bu yeni bir deneyim ve yeni bir zorluk olacak. Bu yüzden göz korkutucu ama bilirsiniz, zorlukları severim." ifadesini kullandı.

Daha önce çalıştığı 2 takımın merkezinin de İngiltere'de olduğunu belirten 39 yaşındaki pilot, İtalyanların İngilizlerin aksine başarısızlık durumunda duygularını göstermekten kaçınmadıklarına dikkat çekti.

Yedi kez dünya şampiyonu olan F1 pilotu, "Doğal olarak her şeyin yabancı geleceğini düşünüyorum. Çünkü, çok uzun süredir Mercedes'le birlikteyim. Bu yüzden gerçekten garip olacak" dedi.