Lewis Hamilton yeni kurallara tepki gösterdi

Formula 1'de sezon öncesi yeni kurallar gündemde. Ferrari pilotu Lewis Hamilton, düzenlemelerin fazla karmaşık olduğunu söyledi.

Bahrain'deki sezon öncesi testlerde konuşan Britanyalı pilot, taraftarların sistemi anlamakta zorlanabileceğini belirtti. "Bence taraftarlar bunu anlamayacak. O kadar karmaşık ki... Anlamak için adeta diploma gerekiyor." dedi.

2026'da araçların motor yapısı değişiyor. Pilotlar yarış boyunca hem benzinli motoru hem de elektrik gücünü daha dikkatli kullanmak zorunda kalacak. Bu da sürüş tarzını etkileyebilecek. Hamilton, özellikle sıralama turlarında zaman zaman gaz kesmek zorunda kalınmasını eleştirdi.

Formula 1'de gözler Avustralya'ya çevrildi. Sezonun ilk yarışı 8 Mart'ta Melbourne'de yapılacak.