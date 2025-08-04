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Spor

Lewis Hamilton'dan ağır özeleştiri: Takım başka bir pilotla yoluna devam etmeli

Ferrari'ye büyük umutlarla transfer olan İngiliz pilot Lewis Hamilton için sezonun 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si zorlu geçti. Yarışın ardından performansını değerlendiren Hamilton 'Araçta bir problem yok, Leclerc pole pozisyonunda. Takım başka bir pilotla yoluna devam etmeli.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

TRT Spor4 Ağustos 2025 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Lewis Hamilton'dan ağır özeleştiri: Takım başka bir pilotla yoluna devam etmeli
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Bir zamanlar pistlerin efendisiydi. 7 dünya şampiyonluğunun ardından, Ferrari'ye büyük hayallerle geldi. Ancak bu yolculuk, şimdilik hayal kırıklığıyla devam ediyor.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si, Lewis Hamilton için zorlu geçti. İngiliz pilot, sıralama turlarında 12. sırada kaldı; yarışta ise herhangi bir pozisyon kazanamadan aynı sırayla finişe ulaştı.

"TAM ANLAMIYLA İŞE YARAMAZ BİR SÜRÜŞ SERGİLEDİM"

Hamilton, hafta sonu boyunca yaşadığı sorunların ardından kendi performansını açık şekilde eleştirdi. Deneyimli pilot, "Tam anlamıyla işe yaramaz bir sürüş sergiledim." dedi.

KENDİNE YÜKLENDİ: "TAKIM BAŞKA PİLOTLA DEVAM ETMELİ"

Hamilton, Ferrari'nin performansına da dikkat çekerek, "Araçta bir problem yok, Leclerc pole pozisyonunda. Takım başka bir pilotla yoluna devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Yarış sonrası açıklamalarında ise pist dışındaki sorunlara dikkat çeken Büyük Britanyalı pilot, "Arka planda iyi gitmeyen birçok şey var" diye konuştu. Hamilton, bu başarısızlığa karşın yine de yarış tutkusunu koruduğunu belirtti.

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur ise Hamilton'a olan güvenini yineledi. Tecrübeli ismin kendisine karşı her zaman yüksek beklentiler içinde olduğunu vurgulayan Vasseur, "Bu zor haftaların ardından toparlanacağına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

VASSEUR: "TOPARLANACAĞINA İNANIYORUZ"

Şimdi gözler, ay sonunda koşulacak Hollanda Grand Prix'sine çevrildi. Lewis Hamilton'ın sezonun geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceği ve 2026 sonuna kadar devam eden sözleşmesinin nasıl şekilleneceği merak konusu...

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