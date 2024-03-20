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Spor

Lewis Hamilton'dan Filistin çağrısı!

Formula 1'in efsaneleşmiş isimlerinden Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, Filistin'deki halka yapılan zulmün son bulması için çağrıda bulundu.

20 Mart 2024 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
Lewis Hamilton'dan Filistin çağrısı!
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Formula 1 takımlarından Mercedes'in yıldız pilotu Lewis Hamilton, Filistin'de ateşkes çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından bir palayşım yapan İngiliz pilot, "Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi ve sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Ateşkes, hemen şimdi." ifadelerini kullandı.

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