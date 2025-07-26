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Spor

Lewis Hamilton'dan Gazze için çağrı! ''Artık sessiz kalamayız''

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği çocuk katliamlarına sessiz kalmadı. UNICEF'in acil ateşkes çağrısını sosyal medya hesabından paylaşan Hamilton, 'Artık sessiz kalamayız' ifadelerini kullandı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Lewis Hamilton'dan Gazze için çağrı! ''Artık sessiz kalamayız''
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Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in bu ayki son saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinin ardından "Artık sessiz kalamayız" uyarısında bulundu.

Hamilton, Belçika'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek 13. etap öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla çocuğun İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ay başından beri çocuk ölümlerinin devam ettiğini belirten UNICEF'in acil ateşkes çağrısında da bulunduğu paylaşımını alıntılayarak altına "Artık sessiz kalamayız." notunu düştü.

İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki abluka nedeniyle başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle de ölümler artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve halen devam ettirdiği Gazze saldırıları boyunca açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını duyurmuştu.

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