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Spor

Lewis Hamilton'dan veda sinyali

Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, 40 yaşına kadar yarışmak istemediğini ve mevcut sözleşmesinin Mercedes ile son anlaşması olabileceğini söyledi.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:50
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7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, kariyer planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu. Hamilton, "37 yaşındayım ve hala biraz yolum var ancak 40'lı yaşlarda F1'de olmayı planlamıyorum. Mevcut sözleşmem, Mercedes'le son anlaşmam olabilir" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Abu Dhabi'de gerçekleşen son yarışta 8. dünya şampiyonluğunu elinden kaçırarak Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaptıran İngiliz pilotun Mercedes ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek.

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